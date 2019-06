Undici milioni alle Ater: Trieste 5 a Udine 2,3

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISORSEUDINE Nuovi fondi per le Ater. La Giunta regionale, su proposta dell'assessoreGraziano Pizzimenti, ha provveduto al riparto della somma di 11 milioni e 400 mila euro, destinata al Fondo sociale per l'esercizio 2019 a favore delle Aziende regionali. La somma, come rileva Pizzimenti, è in linea con il riparto del 2018. All'Alto Friuli andranno 400 mila euro, a Gorizia un milione e 662 mila euro; a Pordenone un milione e 700 mila euro; a Trieste 5 milioni e 350 mila euro; a Udine due milioni e 328 mila euro. Il Fondo sociale, è stato...