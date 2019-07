Under 21, turisti in aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISPOSTAUDINE Il presunto flop sugli Euopei Under 21? Comunicazioni non corrette uscite in questi giorni. Le foto che mostrano poche persone agli eventi? Singole immagini dietro cui è inutile perdersi e che dimenticano le tante iniziative di successo. Palazzo D'Aronco liquida così le polemiche e parla di bilancio positivo, con gli unici dati oggettivi, quelli che arrivano da PromoTurismo Fvg. Ieri l'amministrazione Fontanini ha voluto rispondere alle dure critiche che le sono arrivate per il programma di intrattenimento in occasione della...