Una scultura per ricordare Cristian e le altre vittime della strage di Dacca

LA VICENDAREANA DEL ROJALE «Ricordare per non dimenticare». Sarà una cerimonia semplice quella in programma il 22 settembre alle 17 al Parco sculture di Vergnacco di Reana del Rojale, paese di origine di Cristian Rossi, una delle nove vittime italiane della strage di Dacca, in Bangladesh, per mano di 22 jihadisti.Sono trascorsi due anni e la famiglia di Cristian vuole tenere vivo il ricordo del friulano trucidato il 1 luglio del 2016 a soli 47 anni mentre cenava all'Holey Artisan Bakery prima di morire in una notte di terrore. La cerimonia...