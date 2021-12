Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOUDINE Nuova raffica di furti in Friuli tra le giornate di giovedì e venerdì. Prese di mira diverse abitazioni tra Udine, Basiliano, Bertiolo ed Enemonzo.In via Santa Chiara, nel capoluogo friulano, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato una porta e sono riusciti a impossessarsi di dispositivi tecnologici e monili in oro per diverse migliaia di euro.A Basiliano, nel tardo pomeriggio di giovedì i...