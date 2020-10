LA VICENDA

PORTOGRUARO Una chiamata anonima al 117 per segnalare una pistola a casa, la Guardia di finanza arresta a Portogruaro un 46enne. I finanzieri diretti dal Capitano Emanuele Farina hanno anche trovato 115 mila euro e 9 orologi per un valore presunto di 200 mila euro. In carcere a Udine è finito un uomo originario di Napoli e dipendente di una attività commerciale a Lignano. Ora le indagini delle Fiamme gialle della Compagnia di Portogruaro puntano a fare piena chiarezza sui soldi, sugli orologi e sulla provenienza della pistola. Tutto è stato sequestrato, in attesa che l'autorità giudiziaria si pronunci. Già oggi dovrebbe esserci l'udienza di convalida dell'arresto in Tribunale a Pordenone. Ciò che più preoccupa gli investigatori della Guardia di finanza è però quella pistola Bernardelli Gardone. Quando i finanzieri l'altro giorno hanno ricevuto la segnalazione anonima si sono fiondati a casa dell'uomo, in centro a Portogruaro. Dopo una rapida verifica sul passato del 46enne sono andati a casa. Qui il napoletano non ha opposto resistenza, collaborando con gli uomini in divisa. La perquisizione ha permesso di trovare la pistola nel cestello della lavatrice, ma il 46enne, già finito nei guai per rapina, ha sostenuta di non saperne nulla. Insomma, qualcuno avrebbe messo quella pistola nella lavatrice a sua insaputa. Una semiautomatica, calibro 7.65, con tanto di matricola tanto da essere stata regolarmente acquistata. Non avendo il porto d'armi per il 46enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione abusiva d'arma da fuoco. Ma le ricerche nell'appartamento, preso in affitto, hanno permesso di trovare anche dell'altro. Sono infatti spuntati anche 9 orologi, tra Rolex e altri marchi griffati, su cui i militari hanno avviato degli accertamenti. Gli investigatori vogliono capire se siano falsi. Se fossero veri, il valore dei 9 orologi sarebbe di oltre 200mila euro. In casa inoltre aveva anche 115 mila euro in contanti. Denaro che l'uomo, impiegato in un negozio stagionale di Lignano, sostiene fosse il frutto dei suoi risparmi. Il 46enne è stato intanto arrestato.

Marco Corazza

