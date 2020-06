GRANDI OPERE

UDINE Al via la gara per la progettazione definitiva del Palamostre. Dopo i rallentamenti dovuti alla riorganizzazione durante il lockdown, Palazzo D'Aronco procede con le grandi opere preventivate e pubblica il bando per il piano di ristrutturazione del Palazzo delle manifestazioni di piazzale Paolo Diacono, per cui la Regione ha dato un contributo di 200mila euro. L'entità dell'appalto è di quasi 269mila euro e i professionisti interessati avranno tempo fino al 15 giugno per presentare le offerte. Una volta assegnato, la durata del servizio sarà di 105 giorni (oltre al tempo del cantiere dato che la gara riguarda anche la direzione dei lavori).

Il bando prevede una soglia di sbarramento sull'offerta tecnica: una volta aperta la relativa busta, infatti, solo chi avrà ottenuto un punteggio di 48 su 80 sarà ammesso alla valutazione dell'offerta economica. Per la sistemazione del complesso sono arrivati due finanziamenti regionali, rispettivamente da 1,5 milioni e da 800mila euro: lo studio di fattibilità, redatto dallo studio Avon (fu proprio l'architetto Giulio Avon, assieme a Francesco Tentori, a firmare il progetto originale della struttura inaugurata nel 1971) e approvato dalla giunta Fontanini lo scorso 14 gennaio, prevede un investimento complessivo di 2,48 milioni e più di un anno di lavori. Grazie all'intervento, il Palamostre diventerà anche sede espositiva, per valorizzare le migliaia di opere che vi sono ancora custodite. In effetti, il palazzo era stato la sede della Gamud-Galleria di Arte Moderna fino al suo trasferimento nel 2011 a Casa Cavazzini: da allora, a parte l'area dedicata al teatro (da 400 posti) ancora utilizzata, era diventata un deposito per oltre 4mila opere d'arte che non avevano trovato spazio nel museo del centro storico mentre si erano liberati due piani per quasi 2mila metri quadrati, che hanno subito i danni del trascorrere del tempo con infiltrazioni e impianti da rifare. Un intervento parziale era stato fatto nel 2005 (sulle sale teatrali e l'impiantistica), ma quella avviata dall'amministrazione Fontanini è una sistemazione più radicale che riguarderà sia la parte interrata che gli altri livelli dell'edificio. Secondo lo studio di fattibilità, al primo piano sarà quindi realizzato un percorso espositivo aperto al pubblico che si svilupperà lungo i tre bracci dell'edificio e potrà accogliere le opere d'arte ora conservate nel deposito; al piano rialzato, resterà la palestra di arti marziali sul lato est mentre lungo il lato ovest gli spazi saranno organizzati in modo polifunzionale, così da poter ospitare eventi performativi. Verrà sistemato anche il piano interrato, con i depositi e sarà realizzato anche un ascensore esterno per la movimentazione delle opere dai magazzini ai piani superiori. L'amministrazione aveva spiegato che vorrebbe fosse pronto per l'autunno 2021, quando scadrà l'attuale bando di gestione del Palamostre: il bando successivo, infatti, dovrebbe comprendere anche una parte delle mostre negli spazi che nel frattempo saranno rinnovati.

