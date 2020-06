Nuova giornata da doppio zero quella di ieri per il Friuli Venezia Giulia. Non si sono infatti registrati né nuovi decessi (che rimangono quindi a quota 343 dall'inizio dell'emergenza Covid-19), né nuovi contagi (3.296 quelli complessivi, di cui 1.393 a Trieste, 993 a Udine, 695 a Pordenone e 215 a Gorizia). Le persone positive al Coronavirus ( ospedalizzati, clinicamente guariti e isolamenti domiciliari) sono 170, 2 in meno rispetto a sabato. In terapia intensiva è sottoposto a cure un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 15. I totalmente guariti invece ammontano a 2.783 (2 più di sabato), i clinicamente guariti a 67 e le persone in isolamento domiciliare sono 87. A comunicarlo l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi che ieri a Udine, in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue, ha fatto un riferimento al vaccino Oxford: «Credo sia l'unica risposta vera - ha affermato - al fenomeno che ha condizionato e messo in pericolo la vita di tutti noi, in attesa che la pandemia si attenui; nel frattempo dobbiamo continuare a mantenere le misure che consentono di contenere il contagio e che ci hanno permesso un più rapido ritorno alla vita normale: per questo dobbiamo continuare a vigilare sulla situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA