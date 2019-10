Una notte in quota a cinque gradi sotto zero Recuperati all'alba quattro escursionisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Salvati dopo una notte all'addiaccio. Sono stati gli uomini della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino a recuperare quattro escursionisti della Repubblica Ceca i quali, colti dal maltempo sulle Alpi Giulie e poi dal buio, hanno dovuto passare la notte in quota sulla Forca di Fusine, tra la Veunza e la Strugova. A causa di uno strato di ghiaccio che ha ricoperto le rocce, gli escursionisti (tutti tra i 30 e i 40 anni) non erano più in grado nè di proseguire nè di tornare sui loro passi. Erano partiti dal Lago di Fusine per...