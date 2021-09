Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTESAN DANIELE Una mozione in Consiglio regionale affinché la Giunta si attivi per trovare soluzioni che evitino il depotenziamento dell'ospedale di San Daniele. È il contenuto dell'atto presentato dai consiglieri di opposizione Simona Liguori (Cittadini), Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), Mariagrazia Santoro (Pd), Massimo Moretuzzo (Patto per l'Autonomia) e Cristian Sergo (Movimento Cinque Stelle). Il tema è sostenuto anche da tanti...