Una mostra dedicata al Libano e alle esplorazioni friulane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In occasione dell'odierna giornata nazionale dedicata alla celebrazione del patrimonio culturale del Libano, il ministero della Cultura-Direzione delle Antichità del Libano Settentrionale e la missione congiunta italo-libanese dell'omonimo Progetto archeologico (PaLiS/NoLeP), organizzano una mostra fotografica. Illustra i risultati conseguiti durante le prime due campagne d'indagine archeologica, dirette da Marco Iamoni dell'Università di Udine e da May Haider dell'Università libanese III Branch Tripoli. In collaborazione con l'Ifpo di...