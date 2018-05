Una maxi offerta da 1,1 milioni per beni dell'Aussa Corno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE C'è tempo fino al 25 giugno per presentare eventuali altre offerte, rispetto a quella irrevocabile già giunta al liquidatore del Consorzio Aussa Corno, per l'acquisto di immobili di proprietà consortile situati in quell'area industriale insieme ad alcuni terreni urbani e afferenti al lotto numero 68. La posta messa già sul tavolo del liquidatore del Consorzio è di 1,1 milioni. Eventuali altri acquirenti potranno concorrere con offerte migliorative di almeno 25mila euro. L'informativa, pubblicata nei giorni scorsi dal...