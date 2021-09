Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTITUTOUDINE Guida al femminile per Mediocredito Fvg, l'istituto di credito in cui la Regione detiene ancora il 47 per cento delle quote, con socio maggioritario il Gruppo Iccrea.LA NOMINAIl Consiglio di Amministrazione ha infatti nominato nuovo amministratore delegato Marianna Di Prinzio. Succede ad Arturo Miotto, che ha raggiunto l'età pensionabile. Di Prinzio nel 2001 è entrata a far parte di Banca Sviluppo banca appartenente al Gruppo...