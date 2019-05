UNA DONNA AL COMANDO UDINE Banche e finanza non godono di una buona reputazione,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNA DONNA AL COMANDOUDINE Banche e finanza non godono di una buona reputazione, negli ultimi anni. Eppure, ci sono delle eccezioni perché esistono modi per registrare utili e allo stesso tempo applicare una gestione differente del denaro. Ne è un esempio Banca Etica, che investe il risparmio in base ai principi di trasparenza e attenzione sia alla tracciabilità (cioè alla provenienza dei soldi) sia alle attività finanziate, analizzando anche le conseguenze non economiche delle azioni economiche.L'istituto, adesso, parla anche friulano: ai...