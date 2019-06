Una casetta per regalare un sogno a sei disabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOUDINE Un annuncio insolito. Cercasi casetta a Udine per progetto sperimentale. Il progetto è quello di Hattiva lab, cooperativa sociale di Udine, che si occupa di disabili e di minori con bisogni educativi speciali e riguarda proprio sei ragazzi con disabilità che, da questa estate durante il fine settimana, sperimenteranno l'esperienza del vivere da soli al di fuori della propria rete familiare. E, per questo, la coop sta cercando una casa in affitto.«È un bellissimo progetto di autonomia grazie al quale i ragazzi, con la...