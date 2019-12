Una casa speciale per aiutare le famiglie e i ragazzi friulani

Oggi un bambino su 100 nati ha uno spettro autistico, è la disabilità con i numeri più alti. Ma sono tante famiglie che l'autismo lo vivono quotidianamente, 24 ore su 24, senza domeniche né un giorno di vacanza. Grazie a Home special home, per 5 anni l'associazione Progettoautismo Fvg ha avremo la possibilità di fare una residenzialità non stabile per week-end, vacanze e settimane di indipendenza per adolescenti e adulti. Il centro attualmente riesce a dare risposta a circa 80 famiglie e c'è anche un appartamento offerto in uso permanente e gratuito all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, riservato a una persona accompagnata da un educatore per il servizio di help care per i giorni di sollievo familiare e le emergenze. Home special home è un aiuto vero e concreto, ma di mili strutture c'è gran bisogno. Basti pensare che qui già esiste una lunga lista d'attesa. La realtà di Feletto Umberto è nata in soli due anni grazie ai volontari, circa un'ottantina, con il supporto di istituzioni e privati; i Civici Musei di Udine che hanno collaborato organizzando mostre accessibili con ciceroni autistici e pure qualche imprenditore si è fatto avanti dando a questi ragazzi la possibilità di fare uno stage lavorativo.

