L'ACCORDO

UDINE Parte dal cuore di Udine una risposta alla necessità di ridare linfa al business Fvg post Covid, proiettando tutto il Friuli Venezia Giulia nell'agone in cui oggi bisogna esserci: la manifattura sì, ma intrisa di automazione e di digitalizzazione. Attori protagonisti di questa nuova pagina socio-economica, l'Università del Friuli e Confindustria Udine, che ieri hanno siglato un accordo rinnovando un'intesa già scritta nel 1984 tra gli allora vertici delle due realtà, Franco Frilli e Andrea Pittini per sostenere lo sviluppo di Uniud Lab Village, il polo della ricerca avanzata che riunirà nello stesso luogo i laboratori universitari e delle imprese. Un progetto che, in parte, è già realtà, poiché da febbraio in via Sondrio nel quartiere dei Rizzi dove è insediato il polo scientifico dell'ateneo friulano - opera il laboratorio Danieli Automation Digi&Met, primo caso in Italia di un laboratorio privato insediato in un'università. Entro la fine dell'anno il Lab andrà a regime: sono già programmati tre ulteriori insediamenti imprenditoriali, mentre sul fronte universitario sono coinvolti i Dipartimenti di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, Scienze agroalimentari, ambientali e animali e Politecnico di ingegneria e architettura. Le strutture che si insedieranno nell'area si occuperanno, in particolare, di tematiche legate a gestione dell'ambiente, territorio, energia, analisi sensoriale degli alimenti, Internet of things, visual, mixed and augmented reality, cybersecurity, machine learning e data analytics.

Approderanno in via Sondrio la giovane e innovativa start up Ict DataMind, il Lab misto Dipartimento di Scienze matematiche- beanTech, e il laboratorio dimostrativo sull'applicazione dell'Intelligenza artificiale realizzato dalla collaborazione tra il Dipartimento di scienze matematiche, il Digital innovation hub Udine, e da IP4FVG, la piattaforma regionale per la digitalizzazione, di recente citata dalla Ue fra i tre esempi europei di sistema regionale innovativo. Si condivideranno conoscenze e strutture di ricerca, si creeranno partenariati stabili per la partecipazione a bandi competitivi. Sarà un luogo destinato anche alla formazione e specializzazione. L'attualità e il futuro di questo accordo sono stati illustrati ieri dal rettore dell'ateneo, Roberto Pinton, e dalla presidente degli industriali, Anna Mareschi Danieli, presenti il delegato per la ricerca, Alessandro Gasparetto, e il vice presidente di Confindustria, Dino Feragotto. Tutti, in diverso modo, hanno evidenziato l'obiettivo dell'alleanza: integrare il mondo accademico e quello dell'industria per definire progettualità congiunte, formative e di ricerca e dare risposte alle necessità di innovazione del comparto economico-produttivo territoriale. In sostanza, ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e produzione saranno non solo in stretto dialogo, ma potranno vivere un processo di fruttuosa contaminazione. «Abbiamo bisogno di generare cultura e valore aggiunto a casa nostra ha affermato Mareschi Danieli - Questo accordo è parte di un progetto ancora più ampio, denominato Advanced digital manufacturing valley, per sviluppare una via digitale del nostro sistema manifatturiero atta a mantenere una leadership duratura». E il vicepresidente Feragotto: «Abbiamo bisogno di scaricare a terra molte potenzialità, che altrimenti rischierebbero di andare disperse». Il rettore Pinton non ha dubbi: «Uniud Lab Village potrà dare, ne sono certo, significativi frutti, perché la vicinanza fisica tra i luoghi della didattica accademica, della ricerca universitaria e della progettazione industriale è una delle condizioni organizzative chiave per accelerare l'innovazione nel territorio della regione».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA