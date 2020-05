IL PROGETTO

PAGNACCO Si chiama Pagnacco Movie Experience 2020 ed è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pagnacco e dalla start up BeValory per aiutare gli adolescenti in difficoltà attraverso uno strumento amico come può essere lo smartphone.

Grazie a ValorY app, applicazione gratuita scaricabile su piattaforma iOS e Android che si propone come primo social dedicato alla valorizzazione delle passioni dei ragazzi, i giovani tra i 16 e i 29 anni potranno trasformarsi in registi e attori e realizzare un cortometraggio che avrà come tema centrale i loro interessi. Un casting on line ha permesso di valutare le abilità multimediali, fotografiche e di videomaking dei singoli candidati.

A breve il via della seconda fase con webinar dedicati alla presentazione dei vincitori e la creazione dei vari team di lavoro che saranno seguiti da tutor per stimolare la crescita personale sia dal punto di vista culturale sia da quello fisico e psicologico.

Il passo successivo saranno una serie di incontri della durata complessiva di cinque settimane, durante i quali, in videoconferenza, i singoli progetti potranno essere sviluppati grazie al supporto dei coach. Il tutto finalizzato alla realizzazione del cortometraggio vero e proprio che sarebbe dovuto essere presentato nel corso di un grande evento estivo dedicato a tutta la comunità di Pagnacco, ma che - causa emergenza Covid - molto probabilmente confluirà in uno dei diversi festival di cinematografia italiani. «Per la prima volta a Pagnacco è stato avviato un interessante progetto di aggregazione giovanile unico nel suo genere - spiega Laura Sandruvi, assessore alle politiche giovanili - studiato per favorire il coinvolgimento dei ragazzi per renderli soggetti attivi in un percorso che vuole rafforzare la fiducia nelle loro abilità, consolidando lo spirito di aggregazione».

Obiettivo è l'educazione alla salute e al benessere psico-fisico dei giovani sfruttando le capacità fornite dalla tecnologia: «Il momento storico di restrizioni sociali come quello che stiamo attraversando ha favorito i contatti virtuali», una situazione che può però diventare stimolo per «un nuovo approccio sociale, psicologico ed educativo che focalizzi l'attenzione su politiche giovanili, concrete e di supporto. I nostri giovani rappresentano il futuro, dobbiamo quindi lavorare pensando al futuro coinvolgendo anche le nostre associazioni locali e l'oratorio parrocchiale».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA