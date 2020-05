LA BOZZA D'ORDINANZA

UDINE Una app per entrare in spiaggia con il Qr code, un codice (che dice: non ho la febbre) da passare su un palmare, come in aeroporto. Recinti intorno al litorale con varchi di accesso e uscita presidiati da addetti ad hoc, anche nelle spiagge libere. Ma niente misurazione della temperatura un attimo prima di mettere i piedi sulla sabbia. Spazi maxitaglia fra un'ombrellone e l'altro, asciugamani vietati sulla battigia e niente indianate sulla riva durante la notte. Sarà così l'estate a distanza dell'era covid in Friuli Venezia Giulia, che verrà disegnata nelle sue linee principali dall'ordinanza quadro che la Regione si appresta a varare «entro mercoledì», come spiega l'assessore Sebastiano Callari, dopo che oggi tutti gli interlocutori interessati manderanno le loro osservazioni alla bozza.

«Non è il mestiere della Regione fare ordinanze balneari esordisce Callari, che ieri ha incontrato i concessionari -, ma in questo caso stenderemo il documento a valle di una serie di incontri, per valutare come partire tutti insieme».

Sette i punti chiave della bozza («I turisti non vogliono mille paletti»). Ma il primo ha già un inciampo. «Stabilisce l'inizio della stagione il 29 maggio, ma parte con un piccolo neo: la presa di posizione del sindaco di Grado, che ha fatto una sua ordinanza di avvio il 20 maggio, una nota un po' stonata. Ma Grado poteva farlo, in virtù della finestra fissata a inizio anno, dal 1. maggio al 30 settembre. Nessuno poteva impedirglielo. Non facciamo i gendarmi». Per i Comuni, anche la possibilità di «disporre un diverso termine, per recuperare il tempo perso». Nel secondo punto, la distanza fra ombrelloni, che dovrà essere «minimo di 7 metri», perché la Regione adotta le misure del Pud, che prevede spazi più ampi rispetto ai 10 metri quadri governativi: intorno a ciascun palo, un quadrato di 3,5 per 3,5 metri o un rettangolo di 3 per 4,5. «Un criterio adottato già da molti stabilimenti. Grado ha messo 10 metri fra gli ombrelloni nelle spiagge libere, riducendo la capienza: così però si costringerà molta gente ad andare nella spiaggia a pagamento», rileva Callari. Gli altri punti della bozza prevedono la possibilità, per gli stabilimenti e i Comuni di interdire alcune aree «per la sicurezza sanitaria» e la facoltà di recintare le spiagge, «purché ci siano dei varchi di accesso». «Dalla mezzanotte alle 5 nessuno potrà entrare: dobbiamo evitare che i giovani si trasferiscano sulla riva dopo l'aperitivo». Per le pulizie del materiale spiaggiato «stiamo ragionando di mettere a disposizione 250mila euro. Al Governo ho proposto anche un emendamento perché i concessionari non paghino i canoni nel 2020».

«Niente misurazione della temperatura all'ingresso in spiaggia: potrebbe essere anticostituzionale. Diverso invece se il turista si misura la temperatura e usa la app che sta predisponendo Promoturismo: ognuno la può utilizzare o no per autocertificare le sue condizioni», dice Callari. Come spiega Promoturismo, «la app sarà attiva il 15 giugno. Prima di allora ci saranno dei segnali per cui chi arriva in spiaggia e supera una certa indicazione si assumerà la responsabilità di dichiarare che ha meno di 37,5». La app farà lo stesso mestiere di profilazione in abbinata con «un portale unico di prenotazione per tutte le spiagge del Fvg».

Come funzionerà? «Chi prenota inserisce i dati sul portale, viene generato un Qr code, che poi viene letto all'ingresso in spiaggia». Prima della app, «che in futuro potrebbe valere anche per i musei», si dovrà lasciare codice fiscale e nome all'ingresso. «Promoturismo spiega l'assessore Sergio Bini metterà anche dei fondi per le eventuali perimetrazioni delle spiagge. La app e il portale sono strumenti per sgravare i turisti da tante paure». Una rassicurazione anche per gli stranieri che rappresentano il 56% delle presenze. «Se io sono un turista austriaco esemplifica Callari - e vengo a sapere che dalla mia stanza di hotel grazie ad una app posso determinare una serie di questioni per accedere alla spiaggia, sono contento di venire a Lignano».

