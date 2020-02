L'EVENTO

UDINE Un tiramisù per 500 persone con il logo del Friuli Venezia Giulia. Oggi sarà il dessert più popolare del mondo, dolce originario della regione, a salire sul palco e a prendere per la gola gli ospiti de La sera tutti a casa, serata Rai che anticipa l'inaugurazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. A prepararlo Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887, Udine), due stelle Michelin, che per l'occasione vestirà i panni del pasticcere gourmet per realizzare il dolce della tradizione del Friuli Venezia Giulia. La location sarà quella di Casa Sanremo, l'area hospitality del festival, di cui Promoturismo Fvg sarà partner per l'intera durata della manifestazione e in cui artisti, membri dello staff, giornalisti, sponsor e personaggi del mondo dello spettacolo graviteranno per tutta la settimana. Domani al Roof Restaurant del Palafiori, prestigiosa location sanremese che diventerà sede di dimostrazioni, showcooking ed esposizione dei prodotti tipici, lo chef firmerà il pranzo e la cena targata Friuli Venezia Giulia, proponendo gli ingredienti e le ricette della tradizione riviste in chiave contemporanea e creativa. Al buffet saranno i prodotti ambasciatori del territorio, San Daniele e Montasio, a dare il benvenuto alla serata in compagnia della Rosa di Gorizia. Tra le eccellenze presenti nella città dei fiori non potevano mancare i vini di una grande terra di bianchi.

