Un tesoretto a Pontebba «Interventi per il rilancio»

CONSIGLIOPONTEBBA Dopo la revoca della dichiarazione di pubblico interesse, il consiglio regionale ha approvato ieri a maggioranza l'impegno di destinare alla montagna i 48 milioni inizialmente previsti per il progetto Pramollo. 35 sono destinati a PromoTurismo Fvg per la messa in sicurezza degli impianti mentre 13,5 andranno a Pontebba: 11,5 (500 mila già nel 2018 per l'elaborazione entro l'autunno di uno studio di strategicità per investimenti dell'area) serviranno allo sviluppo di vallata mentre 2 andranno alla demolizione delle caserme...