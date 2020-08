L'ANDAMENTO

UDINE Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva: secondo il bollettino diffuso ieri dalla Regione, i malati in condizioni più delicate sono tre e non più soltanto due. Il nuovo paziente che si è aggravato è della provincia di Udine. Otto i ricoverati in altri reparti (erano 9 il giorno precedente). Lo ha comunicato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha anche spiegato che non ci sono stati, fortunatamente, nuovi decessi. Sono aumentati però i contagi: i nuovi casi ammontano a sette (l'incremento era di tre il giorno precedente), di cui sei definiti d'importazione, in regione. Di questi, un contagio interessa la provincia di Udine, che sale così da 1.026 positivi a 1.027 registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Regione, i casi di positività al covid-19 ieri erano 141 in Fvg. Dall'inizio della pandemia ad oggi le persone risultate positive al virus sono 3.401: 1.414 a Trieste, 1.027 a Udine, 734 a Pordenone e 225 a Gorizia, a cui si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.915, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 118. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

AL MERCATO

Ieri controlli della Polizia locale di Udine al mercato di viale Vat, come conferma il referente degli ambulanti di Confcommercio, Cristiano Zabeo, esponente della Fiva. «Dalle notizie che ho avuto, la Polizia locale è intervenuta nei confronti di una bancarella di pakistani che vendono abbigliamento. È accaduto a fine mercato, stavano mettendo via la merce. Credo che sia stato sanzionato per il mancato rispetto di qualche norma imposta dalle misure anti-covid. È giusto che sia così: bisogna operare rispettando le leggi e anche il lavoro dei colleghi. Riteniamo sia giusto adoperarci per prevenire qualsiasi problema che potrebbe riguardare il cliente, come abbiamo sempre fatto. Se c'è qualcuno che pensa di fare il furbo è giusto che sia sanzionato e che vengano adottate tutte le norme di legge. Il mercato è un comparto unico: se succedono certe cose, ci va di mezzo l'immagine e il lavoro di tutti, anche dei molti che rispettano le regole».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA