SANITARI

Il benessere psicofisico è riconosciuto come una risorsa fondamentale per l'efficacia dell'assistenza degli operatori sanitari e sociosanitari che, durante la pandemia da Covid, si trovano a combattere non solo contro il virus, ma anche con il carico fisico ed emotivo dello stress (Carico allostatico), un nemico spesso invisibile, ma capace di portare non solo alla sindrome di burn out, ma anche a diverse altre patologie organiche. L'approccio biopsicosociale della promozione della salute del personale sanitario è un modello cardine che può essere messo in atto solo integrando gli strumenti di analisi e di intervento della medicina e della psicologia. Con questo obiettivo il direttore generale di Arcs, Giuseppe Tonutti, ha proposto e sottoscritto un protocollo d'intesa con i presidenti degli Ordini provinciali dei medici, chirurghi e odontoiatri di Udine (Gian Luigi Tiberio), Trieste (Cosimo Quaranta), Pordenone (Guido Lucchini), Gorizia (Roberta Chersevani) e con l'Ordine regionale degli psicologi (Roberto Calvani), che ha come principale finalità la formazione e la costituzione, in ogni azienda sanitaria, di un team multiprofessionale dedicato al benessere e alla promozione della salute del personale. Il team lavorerà in sinergia con i medici competenti e con il Servizio di prevenzione e protezione, per offrire agli operatori sanitari follow up tecnologici non invasivi per piani di recupero psico fisico personalizzato. Da oggi al 16 giugno si svolgerà il Percorso di aggiornamento in 10 moduli per l'avvio dei team multiprofessionali Aver cura di chi ci cura, mirato a fornire ai partecipanti (medici, psicologi e personale di coordinamento infermieristico), le più avanzate conoscenze sullo stress e sulle patologie da esso indotte e le competenze tecnologiche per utilizzare strumenti diagnostici avanzati. Completata la formazione i teams diventeranno operativi nelle Aziende sanitarie e oltre a prendersi cura di chi ci cura saranno i pionieri della cultura dello stare bene proprio là, dove finora si è parlato sempre di malattia.

