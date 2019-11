Un solo psicologo per 1.200 bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Un solo psicologo per quasi 1.200 bambini. Non soltanto i quattrocento piccoli disabili che a Udine hanno la certificazione ai sensi della legge 104 determinata dall'Inps, ma anche i quasi ottocento che non hanno disabilità certificate ma si scontrano (o si confrontano) con altri problemi, come i disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) o l'autismo. Per non parlare dei figli di coppie problematiche sottoposti a decreto nei casi di separazioni conflittuali, i bimbi accolti in comunità terapeutica o quelli in affido. In...