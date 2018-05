Un simulatore chirurgico per le operazioni agli occhi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MACCHINARIOUDINE Il centro di simulazione e alta formazione dell'ospedale (Csaf), il primo ospedale virtuale della regione, si arricchisce di una nuova e importante funzione in chirurgia oculare con un simulatore chirurgico acquistato grazie alla generosa donazione da quasi 300mila euro del dottor Gabriele Calvani in memoria della moglie Maria Masieri Calvani, a cui è intitolato il centro in chirurgia oculare, deceduta due anni fa a causa di una patologia agli occhi. Ricerca e formazione saranno ora possibili in una branca della chirurgia...