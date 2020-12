È facile da usare e utile, perché avverte se c'è la necessità di intervenire. Oggi il saturimetro diventa un dono prezioso. Non a caso è partita la campagna nazionale di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2, perché l'emergenza insegna l'importanza di valutare l'ossigenazione del sangue per accorgersi di eventuali difficoltà respiratorie. In questo senso il saturimetro aiuta a rivolgersi agli ospedali solo in caso di vera necessità. Conoscere il proprio livello di ossigeno nel sangue è importante, perché il Covid può causare una polmonite interstiziale con insufficienza respiratoria. La misurazione è fondamentale per intervenire quando è davvero necessario, evitando pressioni sui Pronto soccorso.

Maico, azienda leader nella distribuzione di dispositivi acustici, ha deciso di donare un saturimetro ai suoi assistiti. Un biglietto d'auguri che l'azienda ha scelto di fare quest'anno.

Un aiuto concreto dettato dalla volontà di manifestare vicinanza a persone perlopiù anziane, ma anche ai tanti sanitari. «Un piccolo gesto afferma il dottor Walter Marchesin, alla guida dell'azienda che vuole anche essere una forma di ringraziamento agli operatori che stanno dando il massimo per curare i malati Covid. A loro va il nostro pensiero per Natale e con questi saturi metri che faremo arrivare in tante case auspichiamo di poter dare il nostro modesto ma sincero contributo».

