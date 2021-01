LA DONAZIONE

UDINE La Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio di Genova, che da anni beneficia il Malignani con cospicue donazioni, ha fornito l'istituto di un robot industriale antropomorfo a sei assi, prodotto dalla Comau (Gruppo Fca) e ingegnerizzato con cella di lavoro della Cma Robotics di Pavia di Udine.

Il Malignani aderisce dal 2018 a un progetto congiunto di Comau (uno dei principali produtTori mondiali di robot) con la casa editrice Pearson Italia e approvato dal Miur: organizza, tramite docenti interni dell'istituto, corsi di formazione ed esami rivolti agli studenti dell'Istituto e non, per il rilascio di certificazioni internazionali Comau nel campo della robotica industriale. I corsi hanno i medesimi contenuti di quelli rivolti ai professionisti del mondo del lavoro, solo rimodulati con tempi diversi per la fruizione da parte degli studenti dell'Istruzione Tecnica Superiore.

La nuova macchina si aggiunge a robot educativi e a software di simulazione già in possesso dell'istituto. Gli studenti, in particolare quelli delle sezioni di Elettrotecnica-Elettronica-Automazione e Meccanica-Meccatronica, avranno un dispositivo in più per lo studio della robotica, una vera macchina industriale. In questo modo si troveranno a tu per tu con una realtà che in futuro incontreranno nell'ambiente lavorativo dell'industria anche della nostra regione. Si tratta dunque di un notevole salto qualitativo: sono pochi gli istituti che possono vantare una strumentazione di questo tipo, all'avanguardia e in grado di fornire competenze concrete immediatamente spendibili. I robot industriali sono e saranno sempre più diffusi nel mondo della produzione: possono infatti essere programmati per eseguire compiti diversissimi che possono eseguire 24 ore al giorno per anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA