LA VITTIMA

GEMONA (cdm) Aveva «un'energia insuperabile», Paolo Cattani, morto a 33 anni cadendo nei pressi di Forca Ledis al rientro da una gita. Che fosse il calcio, la street art e recentemente la politica, «era un po' dentro dappertutto. Se poteva sdoppiarsi, si sdoppiava. Era una persona solare». Così lo ricorda l'amico Luca Pretto, ancora sconvolto dalla notizia, che affida al cronista, per Paolo, «un saluto finale da parte dei Giannis», un gruppo di una quindicina di inseparabili compagni di avventure che deve il suo nome proprio a uno dei modi di dire scherzosi di Cattani per prendere in giro gli amici (Sei un Gianni). «Siamo molto vicini alla famiglia. Eravamo insieme nella stessa compagnia da quando eravamo all'asilo. Nello stesso gruppo whatsapp da quando abbiamo i telefoni. Sempre uniti», racconta Luca, con la voce rotta. Figlio di un professore di matematica, una vera colonna alle medie di Gemona, Paolo - racconta - lavorava in uno studio di commercialista a Udine, la città dove aveva studiato. Aveva fatto l'arbitro di calcio, soprattutto in Prima e Seconda categoria, anche se quest'ultima annata aveva smesso. Gli piaceva andare in montagna: «Frequentava dei ragazzi con la stessa passione. Non era uno sprovveduto», racconta l'amico. Già membro dell'associazione Bravi ragazzi (attiva con una rassegna di street art), nel 2018 si era candidato con la lista Gemona Domani e aveva contribuito con altri giovani alla stesura della Lettera per Gemona. Oltre ai genitori, lascia un fratello e una sorella.

«Da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, esprimiamo - dice il primo cittadino Roberto Revelant - un grande cordoglio per questa tragedia, che ha lasciato tutti senza parole. Era un ragazzo conosciuto e molto attivo nella nostra comunità. Siamo frastornati e vicini alla famiglia e agli amici».

