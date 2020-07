LA MINACCIA

PALAZZOLO DELLO STELLA Quattro anni dopo, la stessa minaccia. Un proiettile inserito all'interno di una busta bianca. Destinatario il sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D'Altilia. A trovare il plico lunedì mattina la responsabile dell'ufficio protocollo del municipio, la quale ha immediatamente avvisato il primo cittadino e di conseguenza anche i Carabinieri. All'interno nessun messaggio o scritta, solo il nome del sindaco stampato su un'etichetta incollata direttamente sulla busta bianca. «Mi sento sereno perché non ho questioni irrisolte con alcuno ha fatto sapere D'Altilia ma allo stesso tempo sono in parte preoccupato e turbato, sia per la mia persona sia per la mia famiglia. Viviamo un periodo particolarmente difficile. Gli amministratori dei comuni finiscono spesso nel mirino di persone con problematiche. C'è chi soffre per la mancanza di lavoro, chi per altre vicende e nei sindaci magari vedono il primo responsabile. Ma se c'è qualcosa che non va il confronto è la strada da seguire. Non certo queste vili intimidazioni». D'Altilia, eletto primo cittadino di Palazzolo dello Stella nel 2016, ricevette pochi giorni dopo la sua proclamazione una medesima missiva minatoria. «In quella circostanza trovai la busta sul tergicristallo. L'aprii in macchina toccando il proiettile. Non potevo certo prevedere una cosa simile. Questa volta ho consegnato tutto al comandante dei Carabinieri della stazione di Palazzolo, denunciando l'accaduto». E spetterà proprio ai militari dell'arma assieme ai colleghi della Compagnia di Latisana e al Nucleo investigativo di Udine, procedere con le indagini del caso. Molte le attestazioni di vicinanza al sindaco da parte di colleghi amministratori, a partire dal suo predecessore Mauro Bordin, attuale capogruppo della Lega in Regione: «Massima solidarietà a Franco, vittima di un gesto intimidatorio gravissimo e inaccettabile ha dichiarato - è necessario saper fare fronte comune contro ogni tipo di intimidazione e minaccia, e sono sicuro che la comunità di Palazzolo saprà esprimere la massima solidarietà al suo sindaco. È compito delle istituzioni tenere alta la guardia, anche in una Regione tranquilla come la nostra». «Al sindaco di Palazzolo, Franco D'Altilia, va tutta la vicinanza e solidarietà per le vili intimidazioni ricevute. I sindaci rappresentano le comunità e sono il primo baluardo della democrazia», ha aggiunto il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. «Solidarietà al sindaco di Palazzolo e amico Franco D'Altilia, oggetto di vigliacche minacce», ha twittato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. «Un gesto inqualificabili che niente ha a che fare con la cultura e la tradizione democratica della nostra terra», ha dichiarato Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

