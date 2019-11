CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un progetto per valorizzare i luoghi di fede e spiritualità, per accentuarne il loro valore storico e religioso, ma anche per renderli attrattivi. L'amministrazione ha presentato ieri Look Up, un piano finanziato dal Programma Interreg Italia-Austria che vede uniti due partner italiani (lo stesso Comune, come capofila, e la Congregazione suore orsoline del Sacro Cuore di Maria di Vicenza) e due austriaci (Bildungshaus Osttirol e Tourismusverband Osttirol, enti del Tirolo Orientale). Il progetto comprende la realizzazione di un'analisi...