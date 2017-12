Un progetto per cittadini d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMAZIONESAN VITO All'istituto di istruzione superiore Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento si impara a diventare Cittadini d'Europa consapevoli, come recita il progetto di partenariato avviato con un liceo francese che condivide con la scuola friulana l'indirizzo economico-linguistico. Non si tratta di un insegnamento impartito in classe, ma di un'occasione di formazione, anche nell'alternanza scuola-lavoro, fatta sul campo, in questo caso nella realtà francese. Il progetto, che ha ottenuto il sostegno della Fondazione Friuli ed è già...