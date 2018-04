Un premio per le viti più resistenti alle malattie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGRICOLTURATRIESTE Con il nuovo programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, le varietà di vite resistenti potranno essere finanziate con la misura ristrutturazione vigneti. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alle Regioni il testo dell'intesa, raggiunta il 22 febbraio da Stato e Regioni, che prevede la possibilità per queste ultime, grazie ad uno specifico emendamento proposto dalla nostra Regione, di inserire tra le varietà di uve da vino che beneficeranno del premio per la...