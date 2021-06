Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RICONOSCIMENTOUDINE Un riconoscimento per una realtà friulana.Comunicare in modo efficace il modello etico di fare impresa. È questo l'obiettivo perseguito, e raggiunto, dall'agenzia Emporio ADV con la campagna di comunicazione realizzata per il brand di borracce Izmee, vincitrice nella categoria Etico Sociale del premio tecnico della pubblicità Mediastars.L'agenzia che ha sede a Udine e Milano, specializzata in comunicazione e consulenza...