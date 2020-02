IL PIANO

UDINE Nella lista della spesa messa sul tavolo del confronto con le Ferrovie dei pendolari, con tutte le grane che riguardano i binari nostrani, non c'erano solo i ritardi e i pasticci di orario. Un posto di primo piano è stato riservato ai passaggi a livello e, in generale, ai «troppi» guasti alle infrastrutture a cui si è assistito nelle scorse settimane. «Abbiamo chiesto per tutta la linea 15, di risolvere i problemi dei passaggi a livello, da Ronchi a Palmanova a Risano. C'è già uno studio di Rfi. Non è possibile che ci siano tanti guasti: non può essere solo l'usura, forse - ipotizza Andrea Palese del comitato pendolari Alto Friuli - potrebbe essere scarsa manutenzione». Sia come sia, è certo che fra guasti, auto malandrine che fanno danni o quadri elettrici, gli sforamenti nati intorno a quelle infrastrutture nelle scorse settimane non sono mancati, tanto da spingere i pendolari a parlare di «triangolo delle Bermude». «Quella linea è quella che sconta più guasti - prosegue Palese -. Per la Udine-Cervignano abbiamo chiesto che ci sia uno studio con un intervento risolutorio: Rfi si è impegnata in tal senso. L'altro problema grosso riguarda la Sacile Maniago. Sappiamo che per entrambe Rfi è già al lavoro». Per la linea pordenonese, in particolare, spiega «Rfi ha già ipotizzato la chiusura a costo zero o quasi di una dozzina di passaggi a livello. La viabilità alternativa c'è già, quindi basta intervenire sui Comuni: basta che i municipi dicano sì e si cambia la viabilità. Per questo abbiamo chiesto che la Regione si faccia capofila con i Comuni». Intanto, anche ieri, a quanto riferisce Palese, «il 6028 TriesteUdine via Palmanova ha avuto 35 minuti di ritardo per colpa di un problema con un treno merci in senso opposto. Cogliamo l'occasione per dire che, oltre ai problemi delle infrastrutture e dei merci che si guastano e della sfortuna meteo, forse sarebbe l'ora di mettere mano sulla linea che collega Trieste, Monfalcone, Gorizia, Palmanova e Udine». Uno dei correttivi chiesti è il famoso posto di movimento di Grignano, per evitare che si crei un collo di bottiglia in caso di guai fra Trieste e Monfalcone: «Rfi ci ha detto che è in fase di valutazione l'inserimento del posto di movimento di Grignano nel prossimo accordo di programma con lo Stato».

INFORMAZIONE

Per quanto riguarda la comunicazione, invece, «diamo atto che il sistema di desk information di Trenitalia sta funzionando e che i giubbini rossi sono diventati un punto di riferimento per i viaggiatori, come avevano chiesto al tavolo di dicembre. Nei casi straordinari permettono anche di risolvere dei problemi. Per esempio, il 16 e il 17 gennaio scorso, quando c'è stato il problema che ha riguardato Pordenone, Fs ha pagato il taxi a dei passeggeri pordenonesi che rischiavano di perdere il volo. E anche l'altra sera, quando c'è stato l'investimento mortale a Santa Croce, che ha bloccato la Udine-Trieste, visto che non c'erano più coincidenze per l'Alto Friuli, le Ferrovie hanno pagato il taxi fino a destinazione ad un passeggero». Insomma, la scelta dei viaggiatori di alzare la voce a fine novembre, sembra aver pagato. «Il nostro appello è stato accolto da Rfi e Trenitalia, che hanno saputo reagire, assumendo i correttivi richiesti dagli utenti. Una dimostrazione di serietà che ci fa ben sperare anche per la soluzione di altre criticità legate all'informazione o di natura infrastrutturale. Il gioco di squadra vince sempre», concludono i comitati.

