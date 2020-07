LAVORI

TARVISIO Un nuovo percorso pedonale da affiancare a quello già presente della ciclovia Alpe Adria - Radweg, così da rendere ancora più sicuro il tragitto che da via Monteborgo, alle porte di Tarvisio, conduce fino a Camporosso. Grazie a un contributo regionale di circa 275mila euro che servirà a coprire interamente il costo dei lavori, inizierà infatti a breve l'intervento che permetterà di raddoppiare quasi due chilometri e mezzo di ciclabile, consentendo così la completa separazione del tracciato dedicato ai cicloturisti e che sfrutta il sedime della vecchia ferrovia Udine-Tarvisio, da quello che sarà poi utilizzato da chi si muove a piedi. Il percorso pedonale avrà una larghezza di due metri e mezzo, correrà parallelamente alla ciclovia e sarà diviso da questa da un'area verde di larghezza variabile. Una delle principali preoccupazioni è proprio quello legato alla promiscuità tra chi utilizza la ciclabile per le passeggiate approfittando del tracciato senza eccessiva pendenza e chi, invece, lo percorre con le due ruote. Un traffico che continua ad aumentare anno dopo anno e che nei periodi di massima frequenza, fa registrare anche oltre 80mila passaggi di ciclisti l'anno. L'amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno dare il via a questo tipo di intervento che dovrebbe essere solo il primo di una serie. È già stata ipotizzata, infatti, un'opera simile anche in direzione Austria. In quel caso a essere raddoppiato, sarebbe il tratto che porta da Tarvisio centro fino al bivio per Fusine Laghi posto nei pressi di Tarvisio Centrale. Intanto, a conferma della bellezza di un tracciato che nel 2015 ha conquistato il titolo di migliore pista ciclabile d'Europa, la ciclovia Alpe-Adria è protagonista di un documentario della durata di un'ora e mezza, realizzato dalla Wdr e inserito nel programma di viaggi Wunderschön, in cui si racconta il viaggio di 420 chilometri da Salisburgo a Grado. Il programma è visibile anche sulla pagina web dell'emittente tedesca o sul canale Youtube dedicato Wdr Reisen con la possibilità di poter attivare i sottotitoli in inglese e italiano.

Tiziano Gualtieri

