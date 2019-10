Un parco solare sopra la discarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOUDINE A San Gottardo, dove c'era una discarica da un milione di metri cubi potrebbe nascere un parco fotovoltaico in grado di fornire energia a 3.600 persone e 1.200 famiglie. È questo il fulcro del progetto presentato a fine settembre in Regione dalla Ifim srl di Udine per lo screening di valutazione di impatto ambientale, che dirà se l'intervento sia da sottoporre o meno alla procedura di Via. L'impianto di potenza di 2.955 Kwp ribattezzato Simpri tal soreli 2 dovrebbe sorgere su una parte dell'area dell'ex discarica Ifim di San...