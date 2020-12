SICUREZZA

UDINE Palazzo D'Aronco potenzia la sua dotazione contro gli eccessi di velocità e compra un nuovo autovelox da installare nelle colonnine arancioni già posizionate nelle vie della città. Dopo aver acquistato, lo scorso luglio, quattordici box contenitori già distribuiti sul territorio comunale, il Comune ha infatti deciso di investire circa 20 mila euro per un misuratore elettronico di velocità, che può essere spostato tra i vari bussulotti: si tratta di un dispositivo con tecnologia di rilevamento laser e telecamera digitale con riconoscimento targhe. «La dotazione complessiva spiega il comandante della Polizia Locale, Eros Del Longo -, arriva così a due velox e ventiquattro box, collocati sia sui vialoni centrali sia in quelli periferici, ossia dove i cittadini ci hanno segnalato delle criticità e dove noi abbiamo rilevato un'incidenza di sinistri superiore alla media. Sono strumenti che funzionano, sia quando riusciamo a fare i controlli, sia come deterrente: gli automobilisti, quando vedono le colonnine arancioni, rallentano». I velo-ok, fin dal loro posizionamento, hanno sempre dovuto fare i conti con gli atti vandalici: l'anno scorso, ad esempio, ne erano stati installati nove (sette fissi e due mobili) dislocati su via Marsala, via Buttrio, via Baldasseria Media e via Baldasseria Bassa, via Bariglaria (due), via Tavagnacco, viale Monsignor Nogara e via del Cotonificio; posizionati a metà aprile (in un primo tempo come deterrente visivo, dato che sono poi stati accesi a giugno), già a fine mese ne erano stati danneggiati e sradicati diversi, tanto che, a febbraio di quest'anno, ne erano rimasti in funzione solo due. Palazzo D'Aronco non ha desistito e ha investito altri 40 mila euro tra la sostituzione dei contenitori rovinati e nuove installazioni; lo scorso luglio ne ha acquistati quattordici, che a ottobre sono comparsi sulle strade cittadine, lungo Viale XXIII marzo, viale Trieste, viale Duodo, via San Daniele, viale Leonardo da Vinci, via Marco Volpe, via Veneto, via Konrad Adenauer, viale Ledra e viale Volontari della Libertà. Ed era stato lo stesso sindaco, Pietro Fontanini, a spiegare che si trattava di posizionamenti frutto anche delle richieste dei cittadini evidentemente preoccupati dagli eccessi di velocità su alcune arterie udinesi. Come detto, di norma i velo-ok sono vuoti e la loro presenza può spingere ad una guida più virtuosa; quando invece è inserita la telecamera, viene registrata la velocità dell'auto al passaggio e può quindi scattare la multa anche se non si viene immediatamente fermati dagli agenti. Oltre al nuovo velox, infine, la Polizia Locale potrà presto contare su tre nuove auto ibride (per un investimento di circa 130 mila euro).

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA