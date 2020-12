SOLIDARIETÀ

UDINE (al) «Davanti a chi, soprattutto tra i giovani, fatica a guardare al futuro ed è massacrato da questa crisi», occorre la consapevolezza di «esser chiamati a seminare fiducia, cercare nuove strade, indicare piccoli sentieri, sognare squarci». E a maturare la convinzione che «solo proteggendo il noi, l'io riuscirà a sopravvivere e avrà forza». Sono le sottolineature della «Lettera di Natale» 2020, quella che da 15 anni sacerdoti del Friuli Venezia Giulia impegnati in prima linea nelle situazioni più difficili e critiche dell'accoglienza rivolgono a singoli e comunità per scrivere un diverso modo di vivere e stare insieme. Tra le novità, quest'anno l'allargamento del gruppo di riflessione, che ha coinvolto anche laici e preti del Veneto, per giungere a una firma congiunta. Siglano la missiva, perciò, le associazioni «Camminare insieme» di Trieste, «Esodo» di Venezia, il Centro Balducci di Zugliano e la Comunità monastica di Marango di Caorle, oltre a 18 sacerdoti: Pierluigi Di Piazza, Franco Saccavini, Mario Vatta, Pierino Ruffato, Paolo Iannaccone, Fabio Gollinucci, Giacomo Tolot, Piergiorgio Rigolo, Renzo De Ros, Luigi Fontanot, Alberto De Nadai, Albino Bizzotto, Antonio Santini, Nandino Capovilla, Gianni Manziega, Lionello Dal Molin, Massimo Cadamuro, Giorgio Scatto Fortemente contaminata dall'ultima enciclica di Papa Francesco, «Fratelli tutti», la Lettera invita a rifletter quanto la tragica e profonda esperienza del Covid solleciti un «cambio di paradigma» nella costruzione economico-sociale e nei rapporti tra le persone. Da una dimensione strettamente «antropocentrica», scrivono i firmatari, a quella «della fraternità universale e dell'amicizia solidale». I tempi, in sostanza, esigono «sensibilità e scelte che superino l'indifferenza personale e incidano sulla globalizzazione dell'indifferenza». Proprio il Covid ha fatto sperimentare una volta di più che da soli non ci si salva. «Siamo chiamati», invece, «dagli incontri con le persone a farci prossimi, a esercitare una strategia della cura», che deve essere di qualità, e «a sollecitare altri a condividere questa scelta per formare il noi della concreta solidarietà». Un esercizio che non può certo esaurirsi con il Natale. Perciò la Lettera invita a un percorso di riflessione condiviso che si svilupperà nei prossimi mesi, online. Il Natale 2020, è però l'auspicio, «sia tempo di rigenerazione, di riapertura alla speranza, di sorpresa e di dono per accompagnare alla vita nuova che deve venire. A partire, però, dalla condivisione di questo momento di dolore», che la Lettera rende concreta ricordando idealmente uno ad uno coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia.

