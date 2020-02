INIZIATIVA

UDINE Cassa Depositi e Prestiti e Banca Finint sono intervenuti nell'emissione di un Minibond da 10 milioni di euro da parte di Gruppo Codess, una delle principali cooperative sociali attive in Italia, rispettivamente come anchor investor (avendo sottoscritto per 5 milioni) e come arranger dell'operazione. I proventi dell'emissione andranno a supporto del Piano industriale 2019-2025 del Gruppo Codess, per rafforzare ed espandere le attività nella regione Friuli Venezia Giulia e per finanziare lavori di ammodernamento delle attuali strutture in gestione alla società. La cooperativa Codess Sociale vanta una storia di oltre quarant'anni, una base di oltre 4.000 soci lavoratori ed un fatturato di circa 150 milioni di euro. Ad oggi il Gruppo gestisce oltre 200 servizi nei settori dell'educazione, della disabilità fisica e psichica e della geriatria. Con specifico focus sulle attività rivolte alle persone anziane in condizione di non autosufficienza, la società gestisce oltre 2.000 posti letto, prevalentemente in regime di accreditamento istituzionale.

Codess Sociale, che da sempre rappresenta un centro di primaria importanza per l'occupazione nel territorio del nord-est Italia grazie alla sua capacità di occupare stabilmente più di 4.000 lavoratori (in qualità di soci lavoratori e di dipendenti), di recente ha assunto una dimensione internazionale grazie all'acquisizione di due strutture in Inghilterra adibite a residenza per anziani per complessivi 90 posti letto.

Il Minibond è quotato all'Extramot pro3 di Borsa Italiana, ha una durata di 7 anni ed una cedola annua del 3,85%. «L'operazione si inserisce nel solco della strategia di Cdp, orientata ad una sempre maggiore vicinanza al territorio, oltre che al sostegno delle realtà imprenditoriali attive nel sociale, per contribuire concretamente alla crescita sostenibile del Paese» ha sottolineato Andrea Nuzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA