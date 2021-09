Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀUDINE Il Comune conferma i fondi per i buoni spesa: quasi un milione di euro per aiutare le famiglie che affrontano le difficoltà economiche create o amplificate dalla pandemia. Lo ha deciso ieri la giunta Fontanini, su proposta dell'assessore alla salute Giovanni Barillari: come accaduto diverse volte dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ai soldi (420mila euro) provenienti da Roma finalizzati all'adozione di misure urgenti di...