Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMMISSIONETRIESTE Le denunce per truffe e frodi informatiche sono passate dalle 5.619 del 2019 alle 6.470 del 2020 e le violenze sessuali sono aumentate da 121 a 136, pur in un contesto di diminuzione dei reati nel complesso, da 33.404 a 31.056.È il quadro che ha tracciato ieri l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenendo in V commissione consiliare per illustrare la delibera che prevede un milione e 100mila...