SALUTE

UDINE È attivo ormai da qualche anno, eppure gli utenti del servizio sanitario regionale non ci hanno ancora fatto l'abitudine. Così, per le prenotazione delle prestazioni sanitarie in Friuli Venezia Giulia si preferisce ancora telefonare direttamente ai Cup delle aziende sanitarie.

È quanto emerge dalla relazione sulle performance dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute che nel 2019 ha registrato quasi 4 milioni di prenotazioni. Di queste quasi un milione sono chiamate dirette ai Cup aziendali, mentre al call center unico regionale sono arrivate 721.711. Certo nel corso degli ultimi anni il servizio viene utilizzato con numeri in crescita, di pari passo a un leggero calo degli utenti che preferiscono chiamare le aziende, ma c'è ancora un po' di resistenza al numero unico ed è un dato che fa capire come gli utenti siano poco disposti ad valutare la possibilità di sottoporsi a un esame in un ospedale che non è quello sotto casa. Chiamando il call center, infatti, si riceve un'informazione su tutte le aziende sanitarie della regione con il primo posto disponibile per una prestazione, ma pare che gli utenti preferiscano attendere tempi biblici piuttosto che percorrere qualche decina di chilometri in più. A prendere piede è anche l'opzione di prenotare una prestazione in farmacia.

Qui si è passati dalle 217.524 prenotazioni del 2016 alle 295.179 del 2019. Ma la vera novità, seppure con numeri ancora molto contenuti, è l'utilizzo dell'online che ha visto una timida partenza con solo 2000 prenotazioni nel 2016, poi triplicate nel 2018 e fino ad arrivare alle 9.600 del 2019. Un incremento notevole per un mezzo che sicuramente si è rivelato più rapido del telefono, dove le attese per parlare con un operatore possono essere piuttosto lunghe. Ma gli operatori dei Cup non sono gli unici a essere subissati di chiamate quotidiane. E' imponente, infatti, anche la gestione delle telefonate alla Sores, la Sala operativa regionale di emergenza sanitaria che nel 2019 ha gestito 294.780 chiamate con un +0,4% rispetto all'anno precedente e una media di 614 chiamate per operatore al mese. La Sores, che riceve dal Nue 112 la scheda contatto con l'individuazione di chi chiama e localizzazione della telefonata, ha registrato oltre 125mila missioni totali lo scorso anno, con un lieve miglioramento del tempo di partenza dei mezzi con i codici di emergenza entro i quattro minuti.

Li.Za.

