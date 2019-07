Un medico friulano premiato ad Oslo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICONOSCIMENTOUDINE È un medico friulano a vincere il torneo europeo dei giovani ricercatori di neuroscienze. Alberto Vogrig è il vincitore dell'edizione 2019 del torneo, tenutosi a Oslo nel Congresso della European Academy of Neurology per la ricerca clinica in neurologia.Il giovane medico friulano, originario delle Valli del Natisone, si è laureato a Udine e lavora nella Clinica neurologica dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine diretta da Gian Luigi Gigli. Vogrig segue in modo particolare i temi di neuroimmunologia,...