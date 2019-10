Un magnete per truffare il cronotachigrafo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA STRADALEUDINE Stangata per i furbetti dell'autotrasporto. La Polstrada di Udine con l'ultima ondata di controlli a tappeto, che in totale, nell'ultima settimana, ha permesso di contestare oltre 160 violazioni al codice della strada, ha lanciato il messaggio chiaro che certi escamotage non saranno tollerati.MAGNETEIn A4, all'altezza di Ronchis di Latisana, la pattuglia autostradale ha fermato e controllato un mezzo pesante straniero, provvedendo all'esame dei documenti dell'autista e del veicolo. Gli operatori, insospettiti dal fatto...