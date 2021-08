Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRA I SOSTENITORIBUJA Ordinatamente, green pass in mano, bujesi e tifosi da tutta la regione hanno affollato ieri sera la piazza del Mercato di Buja per tributare il loro affetto a Jonny Milan. Cori da stadio, striscioni, applausi a scena aperta e la corona di alloro poggiata sul capo dell'olimpionico da parte dell'assessore regionale Barbara Zilli. «Il riconoscimento migliore, l'unico premio consegnato a Olimpia e ideale anche oggi per...