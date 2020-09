SANITA

UDINE La donazione di un nuovo ecografo portatile da parte di un istituto bancario del territorio ai medici Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) del Distretto Est, a Palmanova, rappresenta un elemento simbolico del nuovo sistema della salute del Friuli Venezia Giulia, che dev'essere fondato sul decentramento dei servizi e potrà incrementare la sua efficacia anche grazie alla generosità di enti, istituti, privati: realtà, che nell'emergenza hanno messo a disposizione del sistema sanitario regionale oltre 10 milioni di euro per favorire il superamento delle criticità iniziali. La donazione odierna, da parte della Cassa rurale FVG, di uno strumento essenziale per la diagnostica a domicilio e nei centri residenziali, dà infatti il via al consolidamento di un sistema della salute basato su una visione nuova e diversa della sanità, che consentirà al sistema anche di adeguarsi ai cambiamenti della società, al fine di poter assicurare un'assistenza uguale a tutti i cittadini.

Il vicegovernatore e assessore alla salute, ha colto l'occasione della consegna di una sonda ecografica portatile di ultima generazione al Distretto EST, anche per evidenziare come non possa andare dispersa l'esperienza maturata dal personale medico e sanitario specializzato nell'emergenza, e dalle Usca, ma debba essere consolidata, mettendola a frutto per sviluppare quell'assistenza sul territorio che è prevista dal piano sanitario regionale. Un percorso, che dovrà consentire di offrire alla comunità servizi sempre più all'avanguardia ed efficaci, alla portata di tutti i cittadini, ma anche a domicilio, così come nei centri residenziali assistenziali.

Perché l'assistenza sul territorio deve essere presente e qualificata anche oltre l'emergenza, divenendo una delle eccellenze del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. La nuova sonda ecografica portatile, già adottata dai servizi del Pronto soccorso ed emergenza del presidio ospedaliero Latisana-Palmanova, potrà essere utilizzata per la consultazione da remoto, e permette diagnosi più rapide e puntuali anche a domicilio, consolidando quel sistema di rete assistenziale che è destinato a sviluppare le potenzialità dei distretti. Ma ci sono anche altre donazioni. La Pro Majano dona 4 mila Euro al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Udine, diretto dal Dott. Amato De Monte. La cifra servirà ad implementare il sistema di informatizzazione del dipartimento, sostenendo in questo modo le terapie intensive dell'Ospedale di Udine per l'emergenza coronavirus. Un bel gesto frutto dell'iniziativa culminata con l'organizzazione dello spettacolo A un metro da te, che ha visto la Powerful Gospel Chorale, mass choir di livello nazionale diretto da Alessandro Pozzetto, sul palco del 60° Festival di Majano lo scorso Ferragosto. Proprio il ricavato del concerto, che ha visto l'afflusso di centinaia di persone, è stato devoluto all'Ospedale di Udine, un gesto che vuole essere un atto di gratitudine della comunità di Majano verso chi ha contribuito con sacrificio e impegno a superare la difficile situazione causata dalla pandemia nei mesi scorsi.

A chiusura del Festival ci è sembrato giusto poter contribuire in qualche modo con una donazione. ha commentato il presidente della Pro Majano, Daniele Stefanutti Grazie al grande lavoro dei medici abbiamo potuto superare una fase davvero complicata e poter ripartire anche con manifestazioni che fino a tre mesi fa sembravano irrealizzabili. Il successo riscontrato dal 60° Festival di Majano dunque è merito anche di chi ha fronteggiato la pandemia in prima persona, per questo un nostro contributo ci è sembrato doveroso.

