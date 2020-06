Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 181, 16 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva è ricoverato un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 25. Si registra un nuovo decesso (341 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati individuati 2 nuovi soggetti contagiati. Analizzando quindi i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.286: 1.390 a Trieste, 991 a Udine, 691 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.764 (17 più di ieri), i clinicamente guariti a 68 e le persone in isolamento domiciliare sono 87. I deceduti sono 194 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Numeri illustrati anche nella viideoconferenza Euregio di Massimiliano Fedriga con il governatore carinziano Peter Kaiser e il vicepresidente del Veneto Gianpaolo Bottacin. «Tornare alla normalità - ha detto Fedriga al termine dei lavori - significa tornare alla possibilità di muoversi liberamente in territori limitrofi sia per l'attività economica sia per la vita quotidiana. Il governatore del Fvg ha evidenziato come le tre Regioni organizzeranno un evento in Friuli per elaborare un piano condiviso con lo scopo di affrontare e superare la crisi economica conseguente alla pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA