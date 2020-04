SUPPORTO

UDINE Il percorso del progetto biennale Solitudini e no - realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e in collaborazione con l'assessorato alla salute e benessere sociale e rapporti con l'Università e il progetto Oms Città Sane - prosegue e trova nuova forma a causa dell'emergenza in cui il Coronavirus ha fatto piombare il mondo intero. A partire dai prossimi giorni si sarebbero dovuti tenere diversi mini-convegni in sedi differenti della città, oltre che workshop e percorsi formativi sulle competenze relazionali. Impossibilitati a procedere in questo modo, Artess ideatori del progetto, con l'assessorato alla salute e benessere sociale del Comune di Udine, hanno deciso di rimboccarsi le maniche, ancora una volta, e di trasformare ciascun appuntamento in un incontro online. Il primo è in programma oggi. Avviato a luglio 2018, Solitudini e no aveva, e ha, l'obiettivo di sensibilizzare e far conoscere le diverse forme di solitudine che attraversano la società attuale. Non era certamente prevedibile che questa condizione sarebbe toccata a tutti, oggi. «Proprio in questo momento in cui siamo costretti a sperimentare la solitudine e a tenere la distanza fisica, vogliamo ribadire la centralità delle relazioni interpersonali, indipendentemente dalla forma in cui si realizzano - ha sottolineato la presidente di Artess, Diana Rucli - Proponiamo quindi di imparare a fare buon uso delle tecnologie della comunicazione e utilizzarle come canale aperto e transitabile che può avvicinare e costruire comunità, come risorsa per tenere vive le relazioni, in attesa di poterci nuovamente incontrare di persona». «Con questo progetto, fortemente voluto e sostenuto dall'amministrazione comunale, vogliamo creare delle opportunità di approfondimento e condivisione di quanto abbiamo avuto modo di apprezzare durante il congresso internazionale Uscire dalla solitudine, costruire relazioni, che si è svolto a Udine lo scorso luglio, con la partecipazione di oltre mille delegati da tutta Europa e con un programma scientifico di alto livello ha aggiunto l'assessore alla salute e al benessere sociale, Giovanni Barillari . Questi contenuti vengono messi a disposizione dei nostri cittadini». Da oggi i video di alcune relazioni registrate in occasione del congresso internazionale accessibili in live-streaming con un semplice collegamento al canale YouTube.

