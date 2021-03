LA PROTESTA

TOLMEZZO Oltre un centinaio di esercizi commerciali e artigianali chiusi, una piccola rappresentanza scena nella capitale e un flash mob in piazza XX Settembre. Anche la Carnia ha voluto far sentire la sua voce ieri in occasione dello sciopero nazionale delle partite Iva, promossa dall'Associazione Partite Iva Insieme per cambiare. Molte serrande di Tolmezzo e della Carnia sono rimaste abbassate per un numero complessivo di 117) mentre dinnanzi al Municipio del capoluogo carnico sono state posizionate delle simboliche croci nelle quali sono riportate alcune delle categorie e attività che stanno soffrendo di più da un anno a questa parte (Dopo un anno siamo ancora qui A cosa sono servite le nostre chiusure?, si leggeva in un cartello), ovvero musicisti, artisti, mondo dello spettacolo, agenzie viaggi, palestre, piscine, operatori della montagna, ristoranti, bar, gelaterie, pizzerie, estetiste, parrucchieri, centri benessere, artigiani, commercianti, liberi professionisti. Abbiamo voluto dare un segnale forte per dire basta alle continue chiusure decise dallo Stato ha rimarcato da Roma, Alessandro Prodorutti, titolare di un negozio di elettronica di Tolmezzo, tra i promotori dell'iniziativa - chiediamo maggiori indennizzi per la attività colpite dalla crisi generata dalla pandemia, un piano di rilancio dell'economia, un drastico taglio del carico fiscale, liquidità immediata alle imprese, moratoria dei rating bancari, tutela del lavoro autonomo. Da quando è nato il governo Draghi ci siamo accorti che anche media, giornali e televisioni non parlano più di noi. Eppure noi siamo ancora qui in piazza a manifestare perché un cambio di passo con il nuovo esecutivo ancora non c'è stato, soprattutto sugli indennizzi. Ci sentiamo abbandonati da tutti gli hanno fatto eco altri titolari di partite iva da piazza del Popolo a Roma. Un centinaio quelli arrivati da tutta Italia. Una bassa adesione che ha fatto scattare la rabbia tra i presenti: Gli italiani devono svegliarsi e lottare.

A ROMA

Hanno deciso invece di non scendere nella Capitale ma di combattere l'immobilità del governo con lo sciopero fiscale gli associati del sodalizio Partite iva Fvg, gruppo guidato da Cristina Pozzo, promotore di una precedente manifestazione lo scorso 6 febbraio a Udine. Non ha senso spostarsi fino a Roma in questo periodo di nuove restrizioni ha spiegato la stessa Pozzo occorre invece puntare tutto sul decreto rilancio del Governo che ha iniziato ad ascoltare le nostre richieste e nel frattempo da parte nostra cerchiamo di contenere sfratti e premature chiusure di attività.

