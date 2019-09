Un calendario ricco di eventi dal 12 ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CALENDARIOUDINE Un calendario foltissimo quello che caratterizzerà il secondo week end di ottobre a Cervignano, con gli ultimi due giorni del Festival del Coraggio. Sabato 12 ottobre le occasioni per incrociare storie coraggiose inizieranno sin dal mattino al Teatro Pasolini (ore 9) con il docufilm «Sulle spalle di Alexandria Bombach». È la storia di Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace 2018, sopravvissuta all'Isis. Alle 10, in Casa della Musica, andrà in scena lo spettacolo teatrale «Dall'altra parte», in cui da un incontro tra due...