Un bottino da quasi seimila euro Sulla vicenda indagano i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIFIUMICELLO Bottino di circa 6 mila euro per il malvivente solitario che ieri mattina all'alba ha sequestrato e rapinato il direttore del Centro Commerciale Discount di Fiumicello Villa Vicentina. Un risveglio da incubo per il malcapitato che attorno alle ore 5, si è trovato di fronte un uomo, armato e con il volto coperto, all'interno del supermercato di via Cortona, a Papariano, lungo la trafficata strada statale 14 Triestina.LA RICOSTRUZIONEIl rapinatore, passamontagna sul capo, è entrato nell'esercizio commerciale impugnando...